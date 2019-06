Gewapende woningoverval

Twee gemaskerde mannen dringen rond 03.00 uur de woning binnen en bedreigen de twee bewoners onder meer met een mes. Het tweetal weet te ontkomen en maakt daarbij een nog onbekend geldbedrag buit. De man en de vrouw raken bij de overval licht gewond maar hoeven zich niet onder doktersbehandeling te stellen. De politie is een onderzoek gestart in en rond de woning. Zij is op zoek naar getuigen en vraagt hen contact met haar op te nemen via het algemeen telefoonnummer 0900-8844. Ook kan geheel anoniem worden getipt bij M. via 0800-7000.