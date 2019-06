Verdachte steekincident aangehouden

Het was rond 20.15 uur toen de verdachte, een man, het bij het station in Roermond aan de stok kreeg met een andere man. De ruzie escaleerde en de verdachte stak de man in zijn arm. Vervolgens ging hij er vandoor. Het slachtoffer werd met een vleeswond in de arm naar het ziekenhuis gebracht. Hij was aanspreekbaar. De verdachte werd niet lang na het incident aangehouden op de openbare weg in Roermond.

De politie is een onderzoek naar het incident gestart.