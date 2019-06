Politie zet taser in bij aanhouding

Doorn - Een man bedreigde op woensdagavond 26 juni 2019 zowel de eigenaar als de gasten in een horecagelegenheid in Doorn. Nadat hij zijn diner had genuttigd, wilde hij zijn bestelling niet afrekenen. Hij was in staat om een mes uit de keuken te bemachtigen waarmee hij zowel het aanwezige medewerkers als de gasten bedreigde.