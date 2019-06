Getuigenoproep ernstig ongeluk tussen twee fietsers

Om 9.03 komt bij 112 de melding binnen dat er hulpverlening nodig is op het fietspad van de Universiteitsweg ter hoogte van de kruising met de Bolognalaan en de Heidelberglaan. Twee fietsers zijn in botsing geraakt met elkaar. Eén fietser is naar gevallen. Het UMC ligt om de hoek en de ambulance is er snel om hem te helpen.



Omstanders

Nadat de fietsers gevallen zijn, krijgen zij hulp van diverse omstanders. Een aantal van hen zijn echter na aankomst van de ambulance doorgereden naar hun werk of andere bestemming. Hierdoor zijn er geen getuigen die het ongeval daadwerkelijk gezien hebben.



Signalement

De fietsers hebben het volgende signalement: de ernstig gewonde man is een man van 64 jaar. Hij reed op een opvallende rode racefiets en droeg zwart-rode racefietskleding met de opdruk WTC Houten en een zwarte helm. De andere fietser betreft een Engelssprekende man van rond de 40 jaar oud met halflang, blond krullend haar. Deze man reed op een normale fiets.



Heeft u iets gezien?

Om een duidelijk en volledig beeld te krijgen van wat zich heeft afgespeeld, hopen we in contact te komen met getuigen. Heeft u in de ochtendspits de aanrijding tussen beide fietsers gezien? Neem dan contact met ons op via 0900-8844 of via onderstaand tip-formulier. Anoniem melden kan ook via Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.