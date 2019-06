Overvaller supermarkt snel aangehouden

Rond 19.20 uur bedreigt een 43-jarige man een kassamedewerkster met een mes en eist geld. Hij gaat er met een onbekend geldbedrag vandoor. De medewerkster geeft ondertussen via een intern communicatiesysteem door dat ze overvallen is. Samen met een beveiliger gaat de zojuist overvallen medewerkster achter de verdachte aan. Deze is inmiddels de winkel uitgevlucht. Na een achtervolging weten ze de man op straat aan te houden. De verdachte is overgedragen aan de politie en wordt op 28 juni 2019 voorgeleid aan de rechter-commissaris.