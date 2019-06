Per 1 juli: ook appen op de fiets verboden

In principe wordt een overtreder staande gehouden. Het kan echter zijn dat een agent vanwege een dringende melding ervoor kiest een bestuurder niet staande te houden. Toch kan de bestuurder later alsnog een bon krijgen, omdat bekeuren op kenteken met ingang van 1 juli ook mogelijk is. De agent moet dan wel duidelijk maken wat hij of zij heeft gezien en waarom de bestuurder toen niet werd staande gehouden.

De politie gaat het verbod direct handhaven. Meer informatie over het verbod vindt u op Rijksoverheid.nl.