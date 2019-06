Samenwerkende overheidspartners zitten criminele motorbendes op de hielen

Net als vorig jaar zien we dat de stevige integrale aanpak tot goede resultaten leidt. In 2018 vroeg het OM voor twee OMG’s, Hells Angels MC en No Surrender MC, een civiel verbod (bij respectievelijk de rechtbank Midden-Nederland en Noord-Nederland). Inmiddels zijn beide clubs verboden verklaard: de Hells Angels MC op 29 mei 2019 en No Surrender MC op 7 juni 2019. Beide clubs hebben aangekondigd in hoger beroep te gaan. Het Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden verbood Bandidos MC in hoger beroep (november 2018) en de rechtbank Den Haag verbood Satudarah MC in eerste aanleg (juni 2018). Laatstgenoemde club is op 18 juni 2019 ook in hoger beroep verboden verklaard. Bandidos heeft aangekondigd in cassatie te gaan. Of Satudarah de gang naar de Hoge Raad maakt, was eind juni nog niet bekend. Tot nu toe is alleen Catervarius Brotherhood (begin 2018) onherroepelijk civiel verboden verklaard. De uitspraken bevestigen de criminele aard van OMG’s. De criminele motorbendes worden gezien als verenigingen die een gevaar vormen voor de openbare orde. Het gaat niet om enkele individuele leden die intimidatie en geweld gebruiken, maar de gehele vereniging accepteert, stimuleert en verheerlijkt wetteloosheid en geweld.