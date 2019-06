Duidelijkheid over politieposten Beilen en Meppel

Beilen en Meppel - De politiepost in Beilen blijft behouden. Voor de locatie in Meppel geldt dat deze post niet zou verdwijnen. Wel is de huidige locatie aan de Eendrachtstraat te groot. Beide politieposten verhuizen zodoende naar een andere locatie. In beide posten kunnen mensen aangifte of melding doen. Sander Groenewoud, teamchef Zuidwest Drenthe: ‘Ik ben enthousiast over deze ontwikkeling. Waarschijnlijk blijven de openingstijden van beide posten ongewijzigd. Een open eind is nog wel waar de politie straks gehuisvest zal worden.’