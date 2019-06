Man aangehouden voor ernstige mishandeling

Arnhem - De politie heeft een 19-jarige man uit Deventer aangehouden voor de zware mishandeling van een 19-jarige vrouw in Arnhem. De vrouw kreeg in de nacht van 22 op 23 juni rond 3 uur iets van glas op haar hoofd op de Korenstraat in Arnhem. Hierdoor belandde ze met ernstig hoofdletsel in het ziekenhuis.