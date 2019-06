Politie zoekt dronepiloot die bijna in aanvaring kwam met traumaheli

Op een gegeven moment is de politie bij een man aan de deur geweest die er van verdacht werd met zijn drone de ‘bijna botsing’ met de traumaheli te hebben veroorzaakt. Zijn drone en telefoon met daarop een speciale applicatie voor de drone werden in beslaggenomen. De drone-eigenaar was zeer meewerkend en werd niet aangehouden. Uit nader onderzoek bleek dat deze drone niet om 17.55 uur in de omgeving van het MST of het Janninkscomplex was geweest. Dus we zoeken verder!

Tip ons!



Tips zijn nog steeds van harte welkom. Dit kan telefonisch bij 0900 8844 of via het digitaal tipformulier, een DM op Twitter of een PB of Facebook. Anoniem een naam doorgeven kan bij Meld misdaad anoniem op 0800 7000.

Want het gaat niet alleen om het feit dat hier gevlogen is binnen een zogenaamde no-fly-zone maar de dronepiloot heeft het luchtvaarverkeer in gevaar gebracht!

Wil je weten wat de regels zijn voor het vliegen met een drone? Kijk dan op: Rijksoverheid