Politie zoekt getuigen van overval

De overval gebeurde even na half zeven. Agenten waren snel ter plaatse om onderzoek te doen. Er werd sporenonderzoek gedaan, waarbij ook honden zijn ingezet. Verder werden mensen in de omgeving oproepen via Burgernet om uit te kijken naar de daders. Dankzij een alerte getuige die het kenteken van de weggereden auto zag, is donderdag een 18-jarige man uit Gorinchem aangehouden. Hij wordt verhoord over zijn aandeel. Het onderzoek loopt nog naar de andere dader(s).

Verschillende getuigen hebben zich al gemeld. Daardoor weten we dat de daders donkere kleding droegen. De daders zijn vermoedelijk tussen de 15 en de 20 jaar, beiden zijn rond de 1.80 meter lang en droegen een trui met capuchon. Heb je zelf iets gezien en nog niet met de politie gesproken? Bel dan met 0900-8844.



(2019281781 JA)