Beroving bij benzinepomp langs A27; politie zoekt getuigen

Rond 21.40 uur werd het slachtoffer, dat geparkeerd stond, aangesproken door een man die zich voordeed als agent. Deze zogenaamde agent wilde hem controleren op drugs. Vervolgens moest het slachtoffer zich legitimeren en zijn zakken legen. De nepagent pakte het tasje waarin zijn geld zat en stapte weer in de auto. Vervolgens ging de auto er met hoge snelheid vandoor.

Signalement

De politie heeft de aangifte opgenomen en doet onderzoek naar de beroving. De nepagent reed volgens de verklaring van het slachtoffer in een zwarte Opel Astra waarvan het kenteken vermoedelijk begint met de letters ZH. Het betrof een witte kentekenplaat.

Er zouden in totaal vier verdachten in de auto hebben gezeten, waarvan er één daadwerkelijk is uitgestapt. Zijn signalement is: een lichtgetinte magere man van tussen de 35 en 40 jaar. Hij droeg een zonnebril en een zwart T-shirt. De bestuurder van de auto was een man met een bol gezicht, licht kort gemillimeterd haar en een lichte huidskleur.

Weet je meer?

De politie vraagt getuigen en mensen die meer weten over deze beroving contact op te nemen met de politie via 0900-8844, onderstaand tipformulier of anoniem via 0800-7000.