Drietal aangehouden na poging inbraak

De mannen ging er vandoor. Burgernet werd ingezet en agenten zochten in de omgeving naar de verdachten. Eén man kon in de omgeving worden aangehouden. Dit dankzij een deelnemer van Burgernet. De twee andere mannen werden in hun auto klemgereden. Daarna konden ze worden aangehouden. Het drietal is voor verhoor en onderzoek meegenomen naar het politiebureau.

2019122770