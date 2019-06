Toch geen hardloper

Dit was gezien door een getuige. Agenten zagen de bestelbus die was gezien bij de diefstal, rijden op de N201 bij Hoofddorp. Agenten wilden de bestuurder controleren en gaven een stopteken. De bestuurder negeerde dit. Op de Roosduinen kwam het voertuig tot stilstand omdat de bestuurder niet verder kon rijden vanwege paaltjes op de weg. Direct ging de bestuurder er hardlopend vandoor. Agenten verloren de verdachte uit oog.



Besloten werd een hondengeleider ter plaatse te laten komen. Op het moment dat die zijn hond uit de auto haalde kwam er in het holst van de nacht een ‘hardloper’ aangelopen. De jongen zei lekker aan het hardlopen te zijn. Niet een heel aannemelijk verhaal zo midden in de nacht vonden de agenten. Bovendien voldeed de jongen aan het signalement van de weggevluchte verdachte.



De jongen is hierop aangehouden en meegenomen naar het politiebureau.



2019122580