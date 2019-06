Vrouw belaagd door onbekende man: getuigen gezocht

Rond 06.00 uur werd een hardloopster belaagd door een onbekende man. De man probeerde haar tegen te houden tijdens het hardlopen en er ontstond een worsteling, waarbij de vrouw zich kranig wist te verweren en hard om hulp schreeuwde, waarna de belager wegrende in de richting van Bloemendaal. Dit speelde zich af op het pad langs het water, gelegen achter Staten Bolwerk nr. 8 in Haarlem.

De vrouw was erg geschrokken en zij werd opgevangen door twee mannen die haar hoorden gillen. Na de melding heeft de politie een burgernetmelding verspreid en is een onderzoek gestart. Op de plek waar dit plaatsvond is uitgebreid onderzoek gedaan.

De politie is op zoek naar mensen die getuige zijn geweest of mensen die mogelijk iets gezien of gehoord hebben. Van de dader is het volgende signalement bekend:

- donkergetint uiterlijk

- donkerbruin en krullend haar

- tussen de 170cm en 180 cm lang

- hij droeg een trainingspak.

Getuigenoproep

Heeft u vrijdagochtend iets gezien of gehoord bij het Staten Bolwerk dat met bovenstaande zaak te maken kan hebben?

Heeft u andere informatie naar aanleiding van dit persbericht? Belt u dan met de politie via tel.nr. 0900-8844.

Heeft u informatie, maar blijft u liever anoniem? Belt u dan s.v.p. met Meld Misdaad Anoniem via tel.nr. 0800-7000.

2019122742