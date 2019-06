Drie voortvluchtigen aangehouden door EVA-team

Amsterdam

Op donderdagmiddag 20 juni hield de politie een 46-jarige man aan op de Zeedijk. Deze man was door de rechtbank tot 171 dagen gevangenisstraf veroordeeld voor het veroorzaken van een ongeval met letsel onder invloed, rijden onder invloed en het rijden zonder geldig rijbewijs. De man moet nu alsnog zijn straf uitzitten.



Den Haag

Op dinsdagochtend 25 juni hielden agenten in een woning aan de Drostendreef een 24-jarige man aan. De man was vorige maand door de rechtbank Den Haag veroordeeld tot het betalen van een schadevergoeding van ruim 120.000 euro aan benadeelden voor inbraken die hij had gepleegd. Omdat de man het bedrag niet betaalde, legde de rechtbank het dwangmiddel gijzeling van 365 dagen op. Deze gevangenisstraf heft zijn betalingsverplichting niet op.



Agenten hielden op woensdagavond 26 juni een 46-jarige man aan in een woning aan de Jan Romeinstraat. De man was eind 2017 door de rechtbank in Den Haag veroordeeld tot een gevangenisstraf van 4,5 jaar voor overtredingen van de Opiumwet. Van die straf moest hij nog 3,5 jaar uitzitten.



Actief opsporen en aanhouden veroordeelden

Het zogenoemde EVA-Team, waarbij EVA staat voor Executie Vonnissen Afgestraften, van de politie-eenheid Den Haag spoort veroordeelden op die zich proberen te onttrekken aan hun opgelegde straf en houdt deze aan.