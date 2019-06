Getuigen zware mishandeling Mosterdakker gezocht

Rond 16.30 uur reed het 56-jarige slachtoffer op zijn scooter op de Mosterdakker toen hij een scooterrijder aansprak op zijn rijgedrag. Deze jongen was hier niet van gediend, bedreigde het slachtoffer en gaf vervolgens een trap tegen de scooter van de 56-jarige man. Hierdoor raakte de scooter beschadigd en viel de man op de grond. Toen het slachtoffer wilde opkrabbelen, gaf de verdachte hem een vuistslag op zijn oog. Vervolgens reed de verdachte weg en sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het slachtoffer is naar het ziekenhuis gegaan, waar een op drie plaatsen gebroken oogkas werd geconstateerd.



Signalement verdachte

Blanke huidskleur

16 à 17 jaar oud

Circa 1.70 a 1.75 meter lang

Normaal postuur

Droeg een zwarte helm met microfoontje aan de linkerzijde

Zwarte korte jas en donkere broek

De jongen reed op een witte scooter van het merk Kymco met op de bagagedrager een bak in een vervaagde kleur groen.



Getuigen gezocht

De recherche van Zoetermeer komt graag in contact met getuigen van de mishandeling of met mensen die op een andere wijze over informatie beschikken. Heeft u informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? Belt u dan met 0900-8844. Blijft u liever anoniem, belt u dan met Meld Misdaad Anoniem, telefoon 0800-7000.