Getuigen van plofkraak in Zwijndrecht gezocht

Rond 23.00 uur kreeg de politie een melding over een plofkraak. Een pinautomaat was opgeblazen. Getuigen meldden dat ze twee personen op een rode scooter zagen rijden en de pinautomaat opbliezen. Vervolgens gingen de twee jongens op dezelfde scooter er als een haas vandoor richting de Beneluxlaan en Laan van Walburg. Het is onbekend welk geldbedrag ze buiten hebben gemaakt. Diverse getuigen werden direct gehoord en de politie onderzoekt de zaak.

Getuigen gezocht

We hebben al verschillende getuigen gehoord maar komen graag in contact met mogelijk nieuwe getuigen. Heeft u iets gezien of gehoord dat mogelijk verband houdt met deze plofkraak? Bel 0900-8844 of meld dit anoniem door te bellen met 0800-7000. U kunt ook onderstaand tipformulier invullen.