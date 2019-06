Automobilist naar ziekenhuis na ongeval

Rond 07.25 uur kregen agenten dat op de Nijverheidsweg een auto op een fietspad tegen een vluchtheuvel stond en dat de bestuurder nog in de auto zat. Agenten zijn direct ter plaatse gegaan. Een ambulance heeft de man naar een ziekenhuis overgebracht. In de auto zagen de agenten een leeg flesje waar vermoedelijk GHB in heeft gezeten. In het ziekenhuis is een bloedproef afgenomen om te kunnen vaststellen of de automobilist onder invloed van alcohol en/of drugs heeft gereden. Ook blijkt de man niet te beschikken over een geldig rijbewijs.