Politie en Douane houden nachtelijke controle in havengebied

In totaal werden tachtig voertuigen staande gehouden en gecontroleerd. De politie bekeek nadrukkelijk de identiteit van de voertuigen en de inzittenden. De Douane richtte zich met name op de goederen die in de voertuigen vervoerd werden. In een voertuig werd een gebruikershoeveelheid drugs aangetroffen. Door de inzittenden van dit voertuig werd afstand gedaan van deze drugs, waardoor zij, met een waarschuwing op zak, hun weg mochten vervolgen.