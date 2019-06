Getuigen gezocht van ernstige mishandeling

De politie is op zoek naar getuigen die iets meer kunnen vertellen over de grove mishandeling. Hebt u meer informatie, of hebt u wellicht camera’s aan uw woning hangen die ons wat meer duidelijkheid kunnen verschaffen over deze gebeurtenis? Dan wordt u verzocht contact op te nemen met de politie. Dat kan via het algemene telefoonnummer (0900-8844) of via Whatsapp (0612207006). Wanneer u meer weet, maar u wilt niet met de politie praten om wat voor reden dan ook, dan kunt u zich ook in verbinding stellen met Meld Misdaad Anoniem. Dat kan via de website (www.meldmisdaadanoniem.nl) of telefonisch (0800-7000). Vermeld bij contact graag zaaknummer 2019-146678.