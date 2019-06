Harddrugs gevonden in auto

Agenten zagen omstreeks 20.25 uur een auto al slingerend over De Roef rijden . De agenten gaven een stopteken en controleerde de automobilist en het voertuig op de parkeerplaats Transvaal. In de auto lagen een flesje met vermoedelijk GHB en enkele gripszakjes met vermoedelijk amfetamine. De bestuurder is aangehouden. Op het politiebureau heeft een arts bloed afgenomen om vast te stellen of de verdachte onder invloed van drugs reed. Daarna is hij ingesloten en wordt vrijdag verhoord.