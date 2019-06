Grond voor nieuwbouw Walcheren officieel aangekocht

Het voordeel van de bijgestelde planning is dat de politie nu ook een optie heeft kunnen nemen op het naastgelegen perceel. Er is namelijk een aanzienlijke kans dat er tevens een trainingscentrum in Middelburg komt. De Politie stelt namelijk een onderzoek in naar het onderwijs rondom beroepsvaardigheden. Daarbij worden ook de locaties (gebouwen) in Nederland betrokken. Hierbij is het een optie om de trainingslocatie van Vlissingen-Oost naar Middelburg te verplaatsen.