Nieuwe kledingcollectie gestolen: samenwerking met PSV leidt tot arrestaties

Uiteindelijk werd afgesproken om de overdracht van het geld en de shirts te laten plaatsvinden in een loods in Winterswijk. Donderdagmiddag kwamen drie mannen op het afgesproken tijdstip tevoorschijn bij de loods: “Ze dachten te maken te hebben met medewerkers van PSV, maar in werkelijkheid hadden ze afgesproken met twee agenten in burger. Tijdens de ontmoeting in de loods werd het gebouw omsingeld door agenten. Onze verdachten zaten in de val”, zo vertelt de recherche. Tijdens de ‘overdracht’ werden de drie mannen aangehouden voor heling. Ze bleken de gestolen kleding bij zich te hebben.