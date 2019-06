Optreden politie rond onrust rond recreatieplas en Arnhem: rust is weergekeerd

Elst / Arnhem - De politie heeft rond 22 uur een actie tot een goed einde gebracht die gericht was op het voorkomen van een nieuwe vechtpartij aan de Rijkerswoerdse plassen bij Elst en later in Arnhem. Het was namelijk al een paar dagen onrustig aan dit gebied. Jongeren van twee rivaliserende groeperingen zochten elkaar op, om met elkaar op de vuist te gaan. Waarschijnlijk werden daar ook steek- en slagwapens bij gebruikt. In de avond van vrijdag 28 juni zou het weer gaan gebeuren. We hadden geluiden op social media opgevangen: mensen werden opgeroepen naar het recreatiegebied te komen. De politie zette alles op alles om dat te voorkomen en dat is gelukt.