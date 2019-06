Wie kent onwel geworden vrouw?

Wageningen - Op 29 juni 2019, omstreeks 09.00 uur, is door een voorbijganger een hulpbehoevende jongedame aangetroffen op de Zoomweg te Wageningen. De jongedame had dringend medische hulp nodig en is door gealarmeerde hulpdiensten ter plaatse behandeld. Zij is overgebracht naar het Rijnstate ziekenhuis te Arnhem. Ze is nog niet bij kennis geweest en was niet in het bezit van een identiteitsbewijs of iets anders waar haar naam op staat. De politie doet nu onderzoek naar haar identiteit en vraagt daarbij uw hulp.