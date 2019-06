Insluiper na meerdere misdrijven op heterdaad aangehouden

Vanmorgen rond 10.00 uur kregen politieagenten een melding van een insluiping in een woning aan de Heinsiuslaan in Amersfoort. Daarbij werden autosleutels gestolen en ging de insluiper er met de auto van de bewoners vandoor. Agenten troffen in dezelfde straat een ander gestolen auto aan. Deze bleek eerder die ochtend buit te zijn gemaakt bij een woninginbraak in Vleuten.

Gestolen kleding

Even later die ochtend dook de insluiper in de gestolen auto weer op in Utrecht. Daar had hij in een kledingwinkel dure kledingstukken gestolen en ging hij er met hoge snelheid in het gestolen voertuig vandoor. Met inzet van ANPR (Automatic NumberPlate Recognition) werd de auto rijdend aangetroffen op de snelweg A27 ter hoogte van Gorinchem. Agenten zetten de achtervolging in die eindigde in de gemeente Boven-Hardinxveld. Daar stapte hij uit de auto en vluchtte hij te voet de woonwijk in.

Verstopt in een schuur

Na een zoekactie werd de man op de Rembrandtstraat gevonden toen hij zich probeerde te verstoppen in een schuur van een bewoner. De 36-jarige Utrechter werd gelijk aangehouden en zit vast. De recherche heeft de zaak in onderzoek en de gebruikte gestolen spullen in beslag genomen, om het snel mogelijk weer terug te kunnen geven aan de eigenaren.