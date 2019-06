Man zorgt voor overlast en beledigt agenten

Omstreeks 12.45 uur krijgt de meldkamer een melding dat een vermoedelijk dronken man in het winkelcentrum aan de Donk vrouwen lastig valt. Agenten gaan poolshoogte nemen en treffen de man zittend op de grond aan. De man scheldt de agenten uit en verzet zich vervolgens bij zijn aanhouding. Hij spuugt een agent in het gezicht. De man is ingesloten in een cellencomplex.