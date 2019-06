Automobilist schept fietser op N57

De N57 was vrijdagavond en een deel van de nacht voor het overige verkeer dicht vanwege Concert at SEA. Rond 2.30 uur was de weg weer opengesteld. Het ongeluk gebeurde rond 3.35 uur net voorbij de afslag Scharendijke aan het begin van de Brouwersdam. Een 26-jarige automobilist uit Dongen reed in de richting van Schouwen-Duiveland. Plotseling reed er een fietser op deze weghelft, welke frontaal werd geraakt. Het gaat om een 30-jarige man uit 's Hertogenbosch. De fietser is met een traumahelikopter naar een ziekenhuis gebracht.