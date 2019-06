Woninginbreker op heterdaad betrapt

De politiemeldkamer kreeg rond 11.50 uur een melding van een zeer alerte buurtbewoner dat twee mannen vermoedelijk hadden ingebroken in woningen aan de Parklaan. Diverse politie-eenheden spoedden zich naar deze locatie en werden geïnformeerd over het signalement van de inbrekers. In de buurt van de Parklaan werden agenten door diverse buurtbewoners geholpen om de vluchtende inbrekers te kunnen arresteren. Op de Bredaseweg zag een motoragent twee mannen hard weglopen in de richting van de Philipslaan. Een van deze mannen werd aangehouden. Het gaat om een 21-jarige man (woonplaats nog onbekend). Hij is voor verder onderzoek en verhoor naar een politiecellencomplex gebracht. Hij zit nog vast. De tweede inbreker wist te ontkomen, naar hem hebben de agenten nog tevergeefs gezocht.