Overval cafetaria Floresstraat in Opsporing Verzocht

De overvallers komen die nacht tegen 01.00 uur binnen. De mannen, beiden in het donker gekleed bedreigen een klant en een medewerkster met een mes. Op beelden is te zien dat een van de overvallers geld uit de kassa haalt. Ze doen het geld in een tas van het merk Aspact en rennen er via de Bataviastraat vandoor. Volgens de slachtoffers zou het gaan om jongen jongens en werden ze geschat rond de 15 jaar. Ze spraken Nederlands en kwamen nerveus over.