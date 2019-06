Getuigenomroep dodelijk ongeval Veenendaal

De politie kreeg rond 14 uur melding van het ongeluk. Een fietser, komende uit de Jan Steenlaan, wilde de rondweg West oversteken. Hierbij is zij aangereden door een grijze bestelbus die richting Veenendaal reed.

Het tactisch verkeersteam van de politie doet onderzoek naar het ongeluk. Daarom komen wij graag in contact met mensen die het ongeluk hebben zien gebeuren. Mogelijk heeft u informatie die kan bijdragen aan het onderzoek! U kunt contact met ons opnemen via 0900 8844 of via het tipformulier. Doet u liever anoniem uw verhaal? Neem dan contact op via Meld Misdaad Anoniem.

