Getuigen gezocht beroving

Tussen 00.30 uur en 01.00 uur parkeerde het slachtoffer zijn auto op de E. Doetshof. Toen hij weg wilde lopen werd hij aangevallen door een man die hem meerdere vuistslagen gaf. Er vond een worsteling plaats tussen het slachtoffer en de man. Hierna is de dader zonder buit weggerend in de richting van de W. van den Brinkstraat. Hij is niet meer aangetroffen.

De politie is op zoek naar getuigen. Heeft u iets gezien of informatie over deze beroving? Bel dan de politie op 0900-8844. Anoniem kan ook via 0800-7000.

2019103851