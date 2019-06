Politie Volendam meer op straat en minder in bureau

De mogelijkheden om aangifte te doen zijn de afgelopen jaren uitgebreid met de telefonische aangifte, aangifte op afspraak (0900-8844), aangifte via internet www.politie.nl, en via 3D-aangifteloketten. De politie kan ook bij specifieke aangiften, zoals bij woninginbraken, bij mensen thuis een aangifte opnemen. Meer informatie over het doen van aangifte vindt u op www.politie.nl.

Voor vragen, tips of een afspraak is de politie telefonisch bereikbaar via 0900-8844. Bel in dringende gevallen altijd 112.