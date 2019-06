Onderzoek vermissing Anja Schaap gaat onverminderd door

Bij een gewone vermissing zijn er geen directe aanwijzingen van bedreiging, gevaar of risico. En er is vaak een aanleiding bekend die het ‘weglopen’ zou kunnen verklaren. Ook zijn er omstandigheden, zoals het meenemen van geld en goederen die erop wijzen dat het om een bewuste actie gaat.

Bij een urgente vermissing zijn er substantiële aanwijzingen dat vermiste in gevaar is doordat de vermissing in complete tegenstelling is tot het normale gedrag, of er zijn aanwijzingen dat de vermiste persoon slachtoffer is van een misdrijf. Daarbij kun je denken aan kinderen jonger dan 13 jaar, verstandelijke of lichamelijke beperkt personen, mensen die directe medische zorg nodig (zoals dementerenden), jongeren in gezelschap van criminelen of als er aanwijzingen voor (voornemen) zelfdoding zijn.