Aanhouding voor beschieten Kralingse woning

Een man ligt nietsvermoedend televisie te kijken als er rond half één ’s nachts opeens harde knallen klinken en hij door zijn gordijnen lichtflitsen ziet. Zijn huis wordt beschoten. Doodsbang vlucht hij zijn huis uit. Verschillende buren bellen de alarmlijn. Agenten die toesnellen, vinden meerdere hulzen op straat en meerdere kogelinslagen in de woning. Het is volkomen onduidelijk waarom dit huis wordt beschoten en of dat überhaupt de bedoeling was.



Geladen vuurwapen

Het tegen gaan van wapenbezit en wapengeweld hebben de hoogste prioriteit voor politie en dus wordt gelijk een onderzoeksteam opgetuigd. De Forensische Opsporing stelt dezelfde avond sporen veilig en agenten trekken de wijk in voor een buurtonderzoek. Ook roept de politie in een getuigenoproep omwonenden op om camerabeelden te delen. Het onderzoeksteam legt alle beschikbare informatie, ook die uit systemen, naast elkaar en komt na enig onderzoek uit bij een mogelijke verdachte. Die wordt zondag 26 mei door agenten gezien in een auto op de Jacob Catsstraat. Agenten houden de man aan, samen met de twee andere inzittenden van de auto. In de auto lag een geladen vuurwapen en ruim 20.000,- euro contant. Naar de achtergronden van het schieten wordt nog onderzoek gedaan.



Lopende conflicten

Districtschef van de politie Wim Hoek stuurt de aanpak van schietpartijen, ‘excessief geweld’ zoals het in de aanpak heet, aan. “Ik ben blij dat we in dit onderzoek snel tot de aanhouding van een verdachte zijn gekomen. Onderzoek naar schieten en wapenbezit heeft hoogste prioriteit, maar we zetten ons ook in om schietpartijen te voorkomen. Door onderzoek naar wapenhandel. Door elke melding over wapenbezit direct op te pakken. Afgelopen weken hebben wij bij diverse controles en onderzoeken meerdere wapens van straat gehaald. Een mooi resultaat.” Soms is het werk wat minder zichtbaar. “Naast onderzoeken en controles zit de aanpak van excessief geweld ook in zorgen dat we goed op te hoogte te zijn van lopende conflicten en wie de sleutelfiguren daar in zijn. Deze houden we extra in de gaten. Op allerlei manieren.”



Angst om te praten houdt misdaad in stand

Goede informatie over lopende conflicten, netwerken en sleutelfiguren helpt ook om nà een schietpartij sneller tot een dader te komen. Die informatie verzamelt de politie zelf met wijkagenten of met behulp van controles, maar minstens zo belangrijk is de informatie die van bewoners of betrokkenen komt. “Als mensen verdachte situaties waarnemen, als ze weten dat iemand een wapen bezit en zeker als ze getuige zijn geweest van een misdrijf. Dat soort informatie is essentieel”, vervolgt Hoek. “Maar we merken steeds vaker dat getuigen niet willen praten. Soms omdat ze zelf iets te verbergen hebben, soms uit angst.” Die angst begrijpt districtschef Hoek. “Als je weet dat iemand niet terugdeinst voor het gebruik van een wapen, is het logisch dat je als onschuldig burger je zo iemand niet tegen je wilt hebben. Maar tegelijk wil je zo iemand ook niet in je wijk. In je woonomgeving. In de straten waar ook je kinderen lopen. En dat hoeft ook niet. Want er zijn mogelijkheden. Mogelijkheden om informatie te delen zonder dat iemand daar ooit achter komt. Om ons te helpen die gasten op te pakken en zo jezelf te helpen om je eigen woonomgeving veilig te maken.”



Anoniem melden

“Wij willen er alles aan doen om de daders van de schietpartijen aan te houden. Wij willen deze schietpartijen een halt toe roepen. Maar dat wordt natuurlijk wel een stuk lastiger als slachtoffers en getuigen niks verklaren.” Informatie is het meest waardevol als deze rechtstreeks met het onderzoeksteam wordt gedeeld. “Maar een anonieme tip is natuurlijk waardevoller dan niks. Vind je het spannend om meteen naar het onderzoeksteam te stappen, deel het dan met Meld Misdaad Anoniem of vraag een vertrouwelijk gesprek aan met TCI.”



Contact

Help mee slachtoffers te voorkomen. Weet u dat iemand een vuurwapen heeft en wilt u je dat melden? Dat kan op verschillende manieren. Ga naar www.politie.nl/meldformulier of bel 0900-8844. Wilt u anoniem melden? Bel 0800-7000 of ga naar www.meldmisdaadanoniem.nl/melden. Team Criminele Inlichtingen. Wilt u informatie over een ernstig misdrijf vertrouwelijk melden? Belt u dan 079 - 345 89 99 naar Team Criminele Inlichtingen. Hier vindt u meer informatie over dit team.

* Foto van eerdere vuurwapenvondst op de Troelstrastraat