Ambulancemedewerker geslagen tijdens verlenen hulp

De man had medische hulp nodig en zijn partner had een ambulance gebeld. Toen de ambulancemedewerker hem onderzocht sloeg hij hem op zijn hoofd. De hulpverlener liep hierbij een lichte verwonding op. Hij heeft aangifte gedaan. De 29-jarige man is naar het ziekenhuis vervoerd en daarna overgebracht naar een politiecellencomplex. Daar heeft hij vandaag een verklaring afgelegd. De man was tijdens de hele situatie vermoedelijk onder invloed van drugs.

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen opsporingsambtenaren, politiemensen, hulpverleners en overheidspersoneel en treedt er daadkrachtig tegen op. Wie agressie of geweld pleegt tegen een werknemer met een publieke taak, moet snel en streng worden gestraft. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Met het openbaar ministerie is afgesproken dat de strafeis bij geweld tegen medewerkers met een publieke taak altijd wordt verhoogd.