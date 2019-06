Overval op tankstation Oisterwijk

Tijdens de overval was er een vrouwelijke getuige aanwezig. Zij heeft de dader goed kunnen zien. De politie is dringend op zoek naar deze vrouw en vraagt haar contact op te nemen. Bent u getuige geweest van de overval of heeft u meer informatie over de dader? Bel dan met ons via 0900 8844 of via het politie WhatsApp nummer 06-1220 7006. Anoniem bellen kan ook via 0800-7000.