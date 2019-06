Politie zoekt eigenaars van fietsen en scootmobiel

Bent of kent u de eigenaars van de getoonde fietsen (vermoedelijk is de crossfiets overgespoten), neem dan svp contact op met de politie in Goes via het algemene telefoonnummer van de politie (0900-8844) of via What’s App (06-1220 7006). Vermeld bij contact het registratienummer 2019-127451). Ook zoeken we nog de eigenaar van de scootmobiel waarop de aangehouden verdachten hebben gereden.

Mocht u zelf het slachtoffer geworden zijn van vandalisme in het afgelopen weekend, dan wordt u verzocht zich op het politiebureau te melden en aangifte te doen. Er zijn inmiddels twaalf gedupeerden die zich gemeld hebben bij de politie.