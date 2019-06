Aanhoudingen, inbeslagnames en ontmanteling hennepkwekerijen in Fryslân

De politie hield in zijn woonplaats vandaag een 47-jarige man uit de gemeente Fryske Marren aan. Hij wordt verdacht van grootschalige teelt en handel in hennepstekken. In zijn bedrijfsruimte vonden agenten duizenden stekken bedoeld voor hennepteelt.

Tegelijkertijd viel de politie twee growshops in Heerenveen en Leeuwarden in. Daar vonden agenten apparatuur hennepteelt zoals licht- en afzuiginstallaties en voeding voor hennep.

In Leeuwarden vonden agenten ook stekken. Vanuit die growshops werden de stekken en apparatuur doorgeleverd aan hennepkwekerijen. In de bedrijven werden een man van 33 jaar uit Leeuwarden en een man van 27 jaar uit Noardburgum aangehouden.

Daarnaast ontmantelde de politie op dezelfde dag vier hennepkwekerijen waar de stekken aan geleverd werden. In een woning in Drachten stonden 800 planten, in twee woningen in Leeuwarden vonden agenten twee kwekerijen van elk ongeveer 280 planten. Ten slotte stonden in een loods in Harkema ongeveer 3.700 planten. Het onderzoek gaat na vandaag nog verder en meerdere aanhoudingen worden niet uitgesloten. De politie nam op verschillende locaties ook zes auto’s en contact geld in beslag. Ook onderzoekt de politie de financiële administratie van de verdachten.

Hennepaanpak

Politie Noord-Nederland pakt hennepteelt aan. In dit onderzoek ligt de nadruk op de faciliteerders van de hennepteelt. Door de stekken en growshops kunnen immers kwekerijen ontstaan. Het houden van hennepplantages brengt grote risico’s op brand- en waterschade met zich mee. Daarnaast vormt dit een ernstige bedreiging voor de omgeving en voor de veiligheid van omwonenden.

De politie wil ook de organisatie achter de hennepteelt hard aanpakken. Naast roerende goederen kunnen ook onroerende goederen in beslag worden genomen van personen die zich bezig houden met georganiseerde hennepteelt. Als blijkt dat iemand veel geld uitgeeft dat niet in verhouding staat met het inkomen, dan mogen de eigendommen in beslag worden genomen. Het overgrote deel van alle criminaliteit wordt gepleegd om er financieel beter van te worden. Criminelen verdienen veel geld in de hennephandel. Doordat de politie zich richt op de hennepnetwerken, ontrafelt de politie die netwerken. Zo kan het crimineel verkregen vermogen afgepakt worden, waardoor misdaad niet loont. Steeds vaker leggen de politie dan ook beslag op geld, vastgoed en luxe goederen van criminelen.