Wie zag man vluchten na schietpartij Putselaan?

De politie zoekt mensen die iets hebben gezien en meer informatie hebben over de gevluchte verdachte, en de auto waarmee hij is weg gekomen. Mocht u in het bezit zijn van camerabeelden en de politie nog niet hebben gesproken, neem dan contact op. Ook alle andere informatie is meer dan welkom. U kunt bellen met 0900-8844, of uw tip anoniem melden via Meld Misdaad Anoniem op 0800-7000. Of vul onderstaand tipformulier in.