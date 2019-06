Man gewond na steekincident, twee verdachten aangehouden

De politie kreeg vrijwel tegelijkertijd twee meldingen. De eerste melding ging over en verkeersongeval, waarbij de bestuurder gewond was geraakt. Niet veel later volgde een melding over een steekincident op de Goudsbloemstraat. Uit onderzoek bleek al snel dat het waarschijnlijk om een incident gaat.

De politie onderzoekt wat er precies gebeurd is. Getuigen, of mensen die meer weten van dit incident, kunnen bellen met 0900-8844. Liever anoniem, bel dan met 0800-7000.

2019124045