Reanimatie mondt uit in vechtincident

Volgens getuigen raakte de man rond 19.15 uur onwel in het café en startten omstanders direct de reanimatie. First responders van brandweer die op de melding reageerden, waren snel ter plaatse. Toen zij de hulpverlening over wilden nemen, werden zij werden gehinderd door twee beschonken mannen. Toen politieagenten bij het café arriveerden, werden zij ook gehinderd door de twee beschonken mannen. De agenten verzochten hen herhaaldelijk om ruimte te maken, zodat de hulpverleners hun werk konden doen. De twee mannen weigerden deze aanwijzing op te volgen, waarna de situatie escaleerde.



Het tweetal beledigde en bedreigde de aanwezige hulpverleners en gedroegen zich zeer recalcitrant. Toen ze vervolgens de hulpverleners met een stoel te lijf gingen, gebruikten agenten pepperspray en hun wapenstok zodat ze de mannen aan konden houden. Een van de mannen heeft zichzelf verwond toen hij tijdens zijn aanhouding met zijn hand door een ruit sloeg en daarbij een snijwond opliep. Hij is in het ziekenhuis behandeld. Drie politieagenten raakten bij deze aanhouding lichtgewond en deden aangifte van belediging, bedreiging en mishandeling. De politie onderzoekt het incident. De twee zitten vast en worden gehoord.



Geweld tegen politiemensen of anderen met een publieke taak

De politie tolereert geen verbaal of fysiek geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak en treedt er altijd tegen op. Bij agressie en geweld tegen politieambtenaren staat de politie pal achter haar medewerkers. De dader wordt niet alleen strafrechtelijk, maar ook financieel aangepakt voor het veroorzaken van schade. Afgesproken is dat de straf bij geweld tegen politiemensen en anderen met een publieke taak altijd wordt verhoogd.



Stap naar voren

In hun werk worden agenten dagelijks geconfronteerd met geweld. Soms hebben zij geen keus en vraagt de situatie erom dat ze zelf geweld toepassen. Bijvoorbeeld om een verdachte onder controle te krijgen of een veilige situatie te creëren voor zichzelf en/of omstanders. Om dat goed te kunnen doen, mogen agenten als dat nodig is geweld gebruiken. Waar anderen een stap terug doen, stappen zij veelal naar voren. Maar geweld gebruiken mag uiteraard niet zomaar; er zijn strenge voorwaarden en regels aan verbonden. Ook moet de politieagent geweld melden en verantwoording afleggen over het toegepaste geweld.