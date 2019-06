Vechtersbazen aangehouden

Meerdere melders zagen zaterdagavond rond 19.15 uur dat er door tientallen personen gevochten werd op een eiland in de Zwanenburgpolder. Zij waarschuwden de politie. Omdat de locatie vrij moeilijk te bereiken was, stapten politieagenten op meerdere brandweerboten en voeren ze naar het eiland toe. Eenmaal op het eiland troffen ze de gewonden aan en startten de hulpverlening. Uit eerste verklaringen bleek dat een groep bezoekers van het eiland slaags was geraakt met een groep personen op een boot. Bij de vechtpartij raakten vier mensen gewond. De helikopter van het Mobiel Medisch Team landde nog op het eiland, maar op dat moment werden de slachtoffers reeds per brandweerboot vervoerd naar de gemeentehaven. Daar stonden drie ambulances klaar die aan de slachtoffers eerste hulp verleenden. Uiteindelijk is een gewonde naar het ziekenhuis vervoerd. De slachtoffers deden aangifte van mishandeling en diefstal van goederen.



Aanhoudingen

De verdachten waren na de vechtpartij in een boot weggevlucht. Vanuit de lucht werd naar hen gezocht. Tijdens die zoektocht zagen ze waar de boot naar toe ging, waarna de politie op het water de boot met daarin vijf verdachten kon laten stoppen. De verdachten zijn aangehouden en met boten naar de kade vervoerd. Daarna zijn ze naar het politiebureau overgebracht.



Het schip waarin de verdachten waren weggevlucht, werd naar de gemeentehaven gevaren. Politieagenten onderzochten de boot en troffen dat een zesde verdachte aan die zich had verstopt. In de boot werden meerdere hennepplanten gevonden, deze zijn in beslag genomen.



De aangehouden mannen zijn in de leeftijd van 20 tot 52 jaar en komen uit Katwijk, Wateringen en Pijnacker. De verdachten zijn in verzekering gesteld en de politie doet verder onderzoek naar de aanleiding van de vechtpartij.