Dronken bestuurder van de weg gehaald

Vanwege een melding van een getuige dat er een man op een parkeerplaats aan de Parklaan in een auto lag te slapen en bij de auto lagen verschillende lege bierflessen zijn agenten poolshoogte gaan nemen. Op weg naar de Parklaan zien de agenten de auto met de man rijden op de Wingerdstraat. Agenten hebben de bestuurder laten stoppen en laten blazen. De test gaf aan dat de man te veel had gedronken. Hij werd aangehouden. Met enige moeite hebben de agenten de man uit de auto gekregen en in een politiewagen gezet. Ook bij het politiebureau weigerde hij uit te stappen. Op het politiebureau is een ademanalyse afgenomen (uitslag 625 ug/l). Het rijbewijs van de man is ingevorderd. Hij is met een dagvaarding naar huis gestuurd.