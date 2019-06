Tilburger onder invloed op gestolen snorfiets

Surveillerende agenten lieten de snorfietser rond 13.25 uur op de Ringbaan West stoppen voor een verkeerscontrole. De man geeft een valse naam op en kan zich niet legitimeren. Bij het checken van het kenteken zien de agenten dat het om een gestolen snorfiets gaat, ook de kentekenplaten horen niet bij deze scooter. De agenten constateren dat het slot van de snorfiets is uitgeboord. In een tas treffen de agenten inbrekerswerktuig aan. De Tilburger heeft een kleine hoeveelheid soft-en harddrugs bij zich. Daarom nemen de agenten een speekseltest bij hem af. De test gaf aan dat hij THC, metafetamine en opiaten had gebruikt. De man wordt naar een politiebureau gebracht. Op het bureau kan zijn identiteit worden vastgesteld en blijkt dat hij nog een gevangenisstraf van 89 dagen moet uitzitten. Voor het vaststellen van het drugsgebruik is een bloedproef afgenomen. Voor het opgeven van een valse naam, het zich niet kunnen legitimeren en het bij zich hebben van het inbrekerswerktuig heeft hij een transactievoorstel gekregen. De verdachte is ingesloten.