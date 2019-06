Opsporing Verzocht aandacht voor gewonde 78-jarige Groningerweg

Het is overigens helemaal niet gezegd dat ze betrokken is bij de mishandeling van die mevrouw en de mogelijke inbraak, dat geldt ook voor de eigenaar of bestuurder van die BMW, maar we willen graag weten wie zij zijn, wie weet zijn het getuigen en hebben ze belangrijke informatie voor ons.

Een collega van ons werd in zijn vrije tijd op 27 april, Koningsdag, bij de Korenbeurs aan de Vismarkt in Groningen aangesproken door twee onbekend gebleven mannen. Eén van hen zei dat hij meer info had over deze zaak. Hij maakte echter zijn identiteit niet bekend. We willen graag met beide mannen in contact komen en verzoeken hen dringend om contact met ons op te nemen.