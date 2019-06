Sicco Jan Cuperus vijf jaar vermist

De politie tast in het duister over wat met Sicco Jan is gebeurd. Na zijn verdwijning is met veel bekenden gesproken. Uit die gesprekken werd al snel duidelijk dat hij 7 juni 2014 had afgesproken met een vriend. Een dag later, op zondag 8 juni (Eerste Pinksterdag dus), is nog gebruik gemaakt van internet op de telefoon van Sicco Jan. 12 juni is zijn auto gevonden in Marrum. Al bleek later dat de auto daar in elk geval op 9 juni al stond.

De politie wil duidelijkheid krijgen over wat er met Sicco Jan is gebeurd. Duidelijkheid die zijn familie verdient. Deze week staat de vermissing van de Leeuwarder centraal in de coldcase-kalender. De hoofdofficier van justitie heeft een beloning van € 15.000 uitgeloofd voor de gouden tip die leidt tot duidelijkheid in deze zaak.

Weet jij meer over Sicco Jan Cuperus of over zijn verdwijning? Informatie die de politie kan helpen in het onderzoek? We komen erg graag met je in contact. Denk niet dat jouw informatie “vast onbelangrijk” zal zijn. Elk beetje kan helpen. Neem contact met ons op via het telefoonnummer 0900-8844 of bel met de opsporingstiplijn 0800-6070.