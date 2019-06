Vermiste jongen uit Zutphen terecht

Zutphen - De vermiste 16-jarige jongen uit Zutphen is in goede gezondheid gevonden. De politie verspreidde vanavond een Amber Alert omdat er ernstige zorgen waren dat de jongen een risico voor zichzelf vormde. Dankzij een tip van iemand die dit bericht had gezien, werd de jongen in Friesland gevonden. De jongen was in de vroege ochtend op zijn fiets vertrokken vanuit zijn woonplaats. Zijn familie maakte zich ernstige zorgen. De politie stelde direct een groot onderzoek in. Toen na de hele dag gezocht te hebben, de jongen nog niet was gevonden en de zorgen waren toegenomen, is besloten een Amber Alert te verspreiden. Naar aanleiding van dit bericht zag een getuige de jongen in Friesland. De politie is gebeld en inmiddels blijkt dat het om de vermiste jongen gaat. Hij bleek daadwerkelijk acuut hulp nodig te hebben.