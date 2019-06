Man aangehouden voor grootschalige oplichting met leasecontracten

Duiven/Zeist - Vanmorgen is in Zeist een man van 39 uit Duiven aangehouden op verdenking van grootschalige oplichting. De verdachte bood voordelige leasecontracten aan via het bedrijf All inn Autolease, maar de auto’s werden niet geleverd. De man zou op deze manier ruim €200.000, - hebben buitgemaakt.